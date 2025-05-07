İçişleri Bakanı Yerlikaya, KKTC Böyle Buluştu

TOPLANTININ DETAYLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Dursun Oğuz ve heyetini Bakanlığımızda misafir ettik” ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİ KONULARI ÜZERİNE GÖRÜŞTÜLER

Yerlikaya, toplantıda bakanlıkları arasındaki iş birliği konularını ele aldıklarını belirtti. Ayrıca, Oğuz ve heyetinin nazik ziyaretleri için teşekkür ettiğini de açıkladı. Bu buluşma, iki taraf arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sunuyor.