İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya’da toplandı

KONYA’DA YATIRIM TOPLANTISI DÜZENLENDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya’da yapılan ve yapılması planlanan projelere dair Yatırım Değerlendirme Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile birlikte, Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen toplantı sonrası, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da basın toplantısı düzenledi. Memleketi Konya’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yerlikaya, “İçişleri Bakanlığı olarak, Konya’mızda Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız ve onların yatırımla ilgili şubeleri, ilgili tüm bürokratlarla beraber Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, AK Parti İl Başkanımız ve ilçe başkanlarımız ile belediye başkanlarımızla hep birlikte ‘İçişleri uhdesindeki ihtiyaç duyulan yatırımlarla ilgili neler var’ konusunu masaya yatırdık. Uzun bir toplantı oldu.” şeklinde konuştu.

KONYA’NIN GÜVENLİĞİ İÇİN PLANLAR YAPILIYOR

Konya’nın Türkiye’de yüz ölçümü olarak en büyük şehir olduğunu vurgulayan Yerlikaya, sözlerine şunları ekledi: “Dolayısıyla Konya’mızın huzuru, güvenliği, esenliği için öncelikle bina olarak ihtiyaç duyduğumuz, yenilemek durumunda olduğumuz, ilaveten kapasite artışı gibi gereken ne varsa bunların her birini tek tek planladık. Yakın zaman içerisinde inşallah hem Emniyet Genel Müdürlüğümüz hem Jandarma Genel Komutanlığımız, ayrıca Destek Hizmetleri Başkanlığımızın da hükümet konaklarıyla ilgili çalışmaları tamamlanacak, bir eylem planı ortaya çıkacak. Bütçe imkanlarıyla da ilgili süreç bize nasıl bir imkan veriyorsa bunları süratle Konyalı hemşehrilerimizle buluşturacağız.”

VATANDAŞLARA HİZMETTE KARARLI ADIMLAR

Yerlikaya, vatandaşlara hizmet etme kararlılıklarını yineleyerek, “Yapımı tamamlanan, ihtiyaç olan, vatandaşlarımızın hizmetine kavuşan yerler var. Bunlarla da ilgili inşallah yakın zaman içerisinde açılış törenlerini yapacağız. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizim için, Konya’mız için son derece verimli oldu.” ifadelerini kullandı.