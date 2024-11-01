İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın Açıklamaları

ŞANLIURFA’DA YAPILAN AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa’da düzenlediği basın toplantısında çeşitli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yerlikaya, “Peygamberler şehri, bereketli toprakların kalbi Şanlıurfa’dayız. Bu topraklar kardeşliğimizin, ortak geçmişimizin simgesidir. Buradan yükselen kardeşlik ruhu bizi bir arada tutan en yüksek bağlardan biridir” dedi. Ayrıca, bu bölgede yaşanan büyük felaketler ve mücadelelerin büyük kahramanlıklarla aşıldığını vurguladı. Şanlıurfa’nın, bu destansı sürecin en önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti.

TERÖR VE DEMOKRASİ UZLAŞMAZLIĞI

Bakan Yerlikaya, “TUSAŞ saldırısında da gördük ki terörün birliğimize darbe indirmekten başka hedefi yok. Kardeşliğimize pusu kuranlara geçit yok. Omuz omuza mücadele var, sırt sırta vermek var. Tıpkı Çanakkale’de, Malazgirt’te olduğu gibi” ifadelerini kullandı. Terör ile demokrasinin bir arada olamayacağını vurgulayan Yerlikaya, terörün “zehir” olduğunu ve bununla hukukun panzehir olduğunu belirtti.

TERÖR YANDAŞI OLANLARA TAVIR

Yerlikaya, yerel yönetimlerin de terör ile olan bağları konusunda net olduğuna dikkat çekti. “Şehrin emini terör yandaşı olamaz” ifadesini kullanan bakan, belediye yöneticilerinin terörle bağlantılı olmaları durumunda karşılaşacakları sonuçların açık olduğunu dile getirdi. “Hangi partiden olursa olsun terörle arasına mesafe koyan, milli duruş sergileyen, bu bela ile amasız fakatsız mücadele eden belediye başkanlarının başımızın önünde yeri var” diyen Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu ve bu devletin gerçek sahibinin millet olduğunu vurguladı.

TERÖR ÜZERİNE MESAJLAR

Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, PKK gibi taşeron örgütlerin “Türkiye’nin gücünü hazmedemeyenlerin oyunu” olduğunu ifade etti. Bu örgütlerin amaçlarının birliği bozmaya yönelik hain eylemler olduğuna dikkat çeken Yerlikaya, “Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızın devletidir” dedi.