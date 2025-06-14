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İçişleri Bakanı Yerlikaya Operasyonu Paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Operasyona göre, 143 operasyonel tim ve 1780 personel görev aldı. Operasyonda ayrıca, 1 S-70 genel maksat helikopteri, 1 ATAK taarruz helikopteri, 2 Jandarma insansız hava aracı (İHA) ve uzaktan algılama sistemleri kullanıldı.

ARAMA-TARAMA FAALİYETLERİ

Arazide yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda, 100 tondan fazla toz esrar elde etme potansiyeline sahip 12 milyon 389 bin kök kenevir ve skunk ile 127 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon sırasında 22 şüpheli yakalandı ve bu şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

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