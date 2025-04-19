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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şahısların İadesini Açıkladı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan iki şahsın Gürcistan’dan Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bu şahıslar yakalandı.

DOLANDIRICILIK SUÇLARI VE YAKALANAN ŞAHISLAR

Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan Ç.K. isimli şahıs ile “kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık” suçundan aranan R.Ö.Y. isimli şahıs, Gürcistan’da yakalandı. Ayrıca, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık” suçundan ulusal düzeyde aranan E.Ç. isimli şahıs da aynı operasyonda yakalandı. Şahıslar, Artvin Sarp Kara Hudut Kapısından Artvin İl Emniyet Müdürlüğü görevli personeli tarafından teslim alınarak Türkiye’ye iadeleri sağlandı.

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