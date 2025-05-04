İçişleri Bakanı Yerlikaya: “Saldırıyı Kınıyorum, Geçmiş Olsun.”

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik olarak gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor ve “Özel’e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” diyor. Yüzde kışkırtma yaratmayı hedefleyen bu tür saldırıların topluma zarar verdiğini vurgulayan Bakan, olayla ilgili olarak saldırının S.T. adlı şahıs tarafından gerçekleştirildiğini ve bu kişinin yakalanarak gözaltına alındığını belirtiyor.

HUKUKUN HAKTİKLERİ

Yerlikaya, “Toplumumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır” ifadesiyle, bu tür eylemlerin asla tolerans gösterilmeyeceğini ve gereken tedbirlerin alınacağını vurguluyor. Saldırının ardından yapılan çalışmalar ve sürdürülen yakalama ile ilgili detayları paylaşıyor.