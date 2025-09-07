İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Sokak provokasyonlarına izin vermeyeceğiz” dedi

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sokak çağrısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla görevden alınmasının ardından geldi. Mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir heyet kayyum olarak atandı. Ancak Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, kayyum heyetinden çekildi.

AÇIKLAMA VE DİRENİŞ MESAJI

Gürsel Tekin’in İstanbul İl Başkanlığı binasına gitmesi beklenirken, görevden alınan İl Başkanı Özgür Çelik, “binadan ayrılmayacağız” diyerek parti örgütüne ‘direniş’ mesajı verdi. CHP İstanbul Gençlik Kolları sosyal medya üzerinden bir çağrı yaptı ve saat 23.00’te İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanma çağrısında bulundu. Gençlik kollarının açıklamasında, “Saraçhane ruhuyla direnecek, demokrasimizi kayyımlara teslim etmeyeceğiz” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik’in yanında omuz omuza duracaklarını belirterek, “Tüm İstanbulluları son kalemizi savunmaya bekliyoruz” vurgusu yapıldı. Bu gelişmelerin ardından İstanbul İl Başkanlığı binası önünde çevik kuvvet polislerinin konuşlandığı gözlemlendi ve bina çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

İl binası önünde CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Ali Gökçek’in de bulunduğu sırada, polis yetkilileriyle milletvekilleri arasında gergin anlar yaşandı. Gökçek ve Başarır, polislerle tartışarak kendilerine durumu izah etmeye çalışan bir kadın polis memuruna seslerini yükseltti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ise Türk polisini soykırımcı İsrail askerleriyle bir tutarak, “CHP’yi işgal edemezsiniz, Gazze mi burası?” diyerek sert ifadelerde bulundu.

YASA DIŞI GİRİŞİMLERE TEPKİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, mahkeme kararlarını yok sayan ve halkı sokağa çıkmaya çağıran girişimlerin “hukuka meydan okumak” olduğunu belirtti. Yerlikaya, “Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacak.” dedi. Ayrıca, sokak çağrılarına karşı da uyarılarda bulunarak, “Kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN GÖSTERİ YASAĞI

Aynı dakikalarda İstanbul Valiliği, kentin 6 ilçesinde gösteri yasağı duyurusu yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde her türlü miting, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 07.09.2025 tarihinden itibaren yasaklandığı açıklandı. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP’nin İstanbul İl Başkanı ile yönetim kurulu ve disiplin kurulunun görevden uzaklaştırıldığını hatırlatarak, bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceğini belirtti.

ÖZGÜR ÇELİK’İN AÇIKLAMASI

İlk tepki CHP’den geldi ve görevden alınan Özgür Çelik, “CHP İstanbul İl binamız halkın evidir. CHP üyelerinin CHP il binasına gelmesi gösteri, yürüyüş ya da eylem değildir. Suç, hiç değildir. En doğal hakları ve görevleridir.” dedi. Aynı zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, “Baba evimizi polis kuşatması altına alanlara, yazıklar olsun. Şunu bilsinler ki CHP’yi savunma, Cumhuriyeti savunmaktır. CHP’ye saldırmak, Cumhuriyet’e saldırmaktır.” diyerek, “Bu son uyarımız” diyerek sokaklara da atıfta bulundu.