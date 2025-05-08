İçişleri Bakanı Yerlikaya, Suçluların Yakalandığını Açıkladı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı bültenle uluslararası boyutta aranan M.S. ve H.A. adlı şahısların Gürcistan’da yakalandığını ve Türkiye’ye iadelerinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kırmızı bültenle aradığımız 2 suçluyu daha ülkemize getirdik. Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 333 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız M.S. ve H.A. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı” şeklinde ifadeler kullandı.

YAKALAMA VE İADE SÜRECİ

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda; “silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma” suçundan aranan M.S. ve “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından aranan H.A. adlı şahısların Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iadelerinin sağlandığını belirtti. Bu kabine döneminde 16’sı terör, 80’i organize suç örgütü üyesi, 68’i uyuşturucu ticareti ve 169’unun çeşitli suçlardan olmak üzere toplam 333 kırmızı bültenle aranan şahsın yurtdışında yakalanarak Türkiye’ye geri getirildiğini ifade etti.

POLİSE TEŞEKKÜR

Yerlikaya, Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür etti. Ayrıca, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve kahraman polisleri tebrik etti. “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar.” ifadeleriyle konuya dikkat çekti.