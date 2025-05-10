Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya Yakalama Açıklaması Yaptı

YAKALANAN ŞAHISLARIN DETAYLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Uluslararası Terörizm” suçundan Rusya tarafından Interpol Kırmızı Bültenle aranan L. R. ile “Organize Suç Örgütü Üyeliği” suçundan Gürcistan tarafından Yeşil Bültenle aranan B. P.’nin yakalandığını duyurdu. L. R., Hatay’da, B. P. ise Antalya’da ele geçirildi.

OPERASYONUN KOORDİNASYONU

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bu başarılı operasyonların İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirildiğini belirtti. “Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Hatay ve Antalya İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan ortak çalışmalar sonucu operasyonlar düzenlendi,” dedi.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Yerlikaya, “Operasyonları koordine eden Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum,” şeklinde konuştu. Bakan, uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz,” diye ekledi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kars’ta Hayvan Sesleri Yükseliyor

Kars'taki hayvan yetiştiricileri, uzun kış sezonunun ardından meralarda hayvanlarını otlatmaya başladı. Meralar canlanırken, kuzu ve koyun sesleri çevreyi dolduruyor.
Haberler

Genel Tarım Sayımı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK İşbirliğiyle Yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu, genel tarım sayımını iki aşamada tamamlayarak güncel saha verileri elde etmeyi planlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.