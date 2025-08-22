İçişleri Bakanı Ziyaret Gerçekleştirdi

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum’da Şehit Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in ailesini ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehit ailelerine yönelik yazdığı mektubu okudu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, “Babası Süleyman Bey, annesi Lütfiye Hanım ve ailesinin tüm fertleriyle bir araya geldik; dualar ettik.” ifadelerini kullandı.

ŞEHİT AİLELERİNİN EMANETİNE SAHİP ÇIKILMALI

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubunda belirttiği gibi, “Şüheda yurdu topraklarımızın her karışı, şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Onların emanetlerine sahip çıkmak devletimizin en temel vazifesidir.” dedi. Bakan, bugün milletin, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Ayrıca, “Şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkarak, milletimizle birlik ve beraberlik içinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz.” şeklindeki sözleriyle birlik mesajı verdi.