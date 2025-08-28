İçişleri Bakanı Ziyaret Gerçekleştirdi

ALİ YERLİKAYA’NIN AFYONKARAHİSAR ZİYARETİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar iline yaptığı ziyarette Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, bu ziyaretin öncesinde Saraçlar Çarşısı ve bedestende esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

VALİLİK ZİYARETİ VE KARŞILAMA

Afyonkarahisar’daki programları çerçevesinde Valiliği ziyaret eden Bakan Yerlikaya, burada Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, Hasan Arslan ve İbrahim Yurdunuseven ile MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak gibi diğer yetkililer tarafından karşılandı. Yerlikaya, valilikte şeref defterini imzaladı.