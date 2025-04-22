İçişleri Bakanı Ziyarette Bulundu

TAZİYE ZİYARETİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile birlikte, babasını kaybeden AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu. AK Parti Antalya Milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı olan Mevlüt Çavuşoğlu’nun babası Osman Çavuşoğlu (93), 18 Nisan’da Antalya’da son yolculuğuna uğurlandı.

BASINCA TAZİYELER

Bakan Yerlikaya, bugün gerçekleştirdiği bu ziyarette, Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesine başsağlığı dileyerek, “Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır” temennisinde bulundu. Ziyaretin ardından Yerlikaya, Çavuşoğlu ailesinin evinden ayrıldı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de Alanya’ya gelerek, Çavuşoğlu ailesine taziye dileklerini iletti.