Haberler

İçişleri Bakanı Ziyarette Bulundu

TAZİYE ZİYARETİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile birlikte, babasını kaybeden AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu. AK Parti Antalya Milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı olan Mevlüt Çavuşoğlu’nun babası Osman Çavuşoğlu (93), 18 Nisan’da Antalya’da son yolculuğuna uğurlandı.

BASINCA TAZİYELER

Bakan Yerlikaya, bugün gerçekleştirdiği bu ziyarette, Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesine başsağlığı dileyerek, “Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır” temennisinde bulundu. Ziyaretin ardından Yerlikaya, Çavuşoğlu ailesinin evinden ayrıldı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de Alanya’ya gelerek, Çavuşoğlu ailesine taziye dileklerini iletti.

ÖNEMLİ

Haberler

Düzce’de Araç Kazasında 7 Yaralı

Kaynaşlı'da bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi için hastaneye sevk edildi.
Haberler

THY, Trabzon Ve Rize Seferlerini İptal Etti

Türk Hava Yolları, Trabzon ve Rize'de kötü hava koşulları nedeniyle 22-23 Nisan tarihli seferlerini iptal etti ve yolculara seyahat planlarını gözden geçirmeleri gerektiğini hatırlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.