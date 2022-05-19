İçişleri Bakanı’ndan 19 Mayıs mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir mesaj yayımladı. Bakan Soylu, “O kutlu seferin yolcuları bugün fiilen aramızda olmayabilir ama bugünkü yolculuğumuz İnsansız Hava Araçlarıyla, terörle mücadele eden kahramanlarımızla, bu ülke için alın teriyle üreten, çalışan insanımızla, yarınlarımız ve umudumuz olan gençlerimizle ve yine Milletimizin bağrından çıkan bir liderle devam etmektedir.” dedi.

Bakan Soylu mesajında şunları söyledi; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının, Aziz Milletimizin ve tüm dünya mazlumlarının kaderini değiştiren o ilk adımı atışının, 103. yıl dönümünün idraki içindeyiz.

Dünyanın sömürülecek bir alan olarak bakan bir zihniyete karşı Bandırma Vapuru’nun yolcularının ortaya koydukları cesaret ve irade, sadece bir milleti düşman işgalinden kurtarmakla kalmamış, zulmün dünyaya hakim olmasının önünde kuvvetli bir set çekmiştir.

O gün limanda bekleyen hiç kimse, sadece 9. Ordu Müfettişi’ni karşılamaya gitmemiştir. Karşılanan ve Anadolu’nun bağrına basılan, bir milletin kurtuluş ümidi, geleceği ve bir mücadelenin başlangıcıdır.

Anadolu bu sahiplenmeyi, o günden önce de, sonra da defalarca göstermiştir. Demokrasimize darbelerle yapılan her saldırıdan sonra hem sandıkla hem de 15 Temmuz’dan sonra olduğu gibi bizatihi can pazarıyla verilen tepki, 19 Mayıs ruhunun hala diri olduğunun ve bu topraklarda gizli bir “feraset lisanı”nın olduğunun açık delilidir.