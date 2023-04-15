İçişleri Bakanı’ndan 3 dönem kuralı açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 dönem kuralına değindi ve AK Parti’nin bir kurallar partisi olduğunun altını çizdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

TGRT Haber’e katılan Bakan Soylu’nun açıklamalarından satır başları şöyle; (İMECE’nin uzaya fırlatılması) Türkiye değişim ve yenilikler ülkesi. Bir taraftan sabah vatandaş telefonunu açtığında yepyeni bir gelişmeyle karşılaşıyor. Elektro optik kamerası olan, yerli ve milli TÜBİTAK tarafından üretilen ve artık görüntü aktarımı konusunda da gerek afet yönetimi olsun gerek yerel yönetimler ve çevre şehircilik olsun bütün bunlarla ilgili kapasitemizin daha fazla geliştirecek, genişletecek ve bizim olan bir İMECE uydusuyla güne başladık. Allah’a şükürler olsun. Stratejimiz çok başarılı bir şekilde devam ediyor.

Her siyasi parti kendine ait stratejilerle seçime girer. Çünkü yaptıkları var, yapacakları var. Seçmenine, vatandaşına, ülkesine önerdikleri var. AK Parti, sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti Genel Merkezi’nin ortaya koyduğu strateji ile beraber seçime gidiyor. Önümüzdeki 5 yılda sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, Biz Türkiye Yüzyılı’nın 5 yılında neler yapacağız? Hukuktan demokrasiye kadar alt yapıdan sağlığa eğitime kadar güvenliğe kadar ne ortaya koyacağız ve ne gerçekleştireceğiz? Bunu sayın Cumhurbaşkanı bu çalışmaların neticesinde ortaya koydu. Çalışmaların bir bu ayağı var. Yani bir parti programı ayağı var.

Bir Cumhur İttifakı programı ayağı var. Aynı zamanda bir de adaylar var. TBMM’de bunu kimlerle yapacaksınız? Kampanyayı kimlerle yapacaksınız? Bir bu ayağı var. Bütün bu ayaklar tamamlandı ve bu ayaklar içerisinde parti bir karar verdi. Cumhurbaşkanımız da bir karar verdi. Mesela 3 dönem kararı. AK Parti bir ilke partisi. Bir kural partisi. İlkeyi neye kuruyorsa ona tabir olan bir anlayış meydana getiriyor.

AK Parti’nin bir özelliği var. Türk demokrasisinin tecrübeli partisi. En tecrübeli. Sadece yaşadığı siyasal hayat boyunca değil iktidarda kalmasıyla, karşı karşıya kaldığı sorunları yönetmesiyle birçok sorunla karşı karşıya kaldık.