İçişleri Bakanı’ndan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin’de şehit olan polis memurunun cenaze törenine katıldı.

Mersin’de şehit polis için düzenlenen törende konuşan Bakan Soylu, “Burada ayrı bir olay var. Sen kendi kanını yerde bırakmayacak kadar cesur ve kahraman bir adamsın. Cenabı Allah bize de şehitlik nasip etsin. Başımız sağ olsun.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin’de şehit polis için düzenlenen törende konuştu.

Bakan Soylu’nun açıklamaları şöyle:

Bir polisin yapabileceği en büyük şeyi yaparak kendini feda etmiştir. Saygıyla yad ediyoruz.

Ne olursa olsun bilinmesini isteriz ki büyün güvenlik güçlerimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır. Ama burada ayrı bir olay var. Sen kendi kanını yerde bırakmayacak kadar cesur ve kahraman bir adamsın. Cenabı Allah bize de şehitlik nasip etsin. Başımız sağ olsun.