İçişleri Bakanı’ndan açıklama geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele hakkında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonu hakkında açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bizim İstanbul’daki polislerimiz bir işi daha yaptılar. Sabahleyin 2 ton esrar yakaladılar. Öte yandan Bursa’da da 4 bin polisle operasyon yapıldı. Orada da 200 tane torbacı kıskıvrak yakalandı” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bizim İstanbul’daki polislerimiz bir işi daha yaptılar. Sabahleyin 2 ton esrar yakaladılar. Öte yandan Bursa’da da 4 bin polisle operasyon yapıldı. Orada da 200 tane torbacı kıskıvrak yakalandı” dedi.

TRT