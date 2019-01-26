İçişleri Bakanı’ndan flaş seçim açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerel seçimlere dair yaptığı açıklamasında hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu seçime yönelik hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Bakan Soylu’nun açıklamalarından satır başları;

Arkadaşlarımızın genel olarak bir teyakkuz halinde olduğunu, tedbirlerin alınmaya başladığını müşahade ettik. Halihazırda kamera sistemlerimizin bakımı ve kontrolü yapılıyor, mevcut jeneratörlerin bakımı yapılıyor, jeneratör, aydınlatma gibi eksikliği olan yerlere ilişkin yeni alımlar da yapılıyor. Hazırlıklar noktasında kamuoyumuzun müsterih olması gerektiğini ifade etmek isterim.

SEÇİM GÜVENLİĞİ

Son yıllarda sürekli olarak seçim güvenliği üzerinden bir baskı ve kaos oluşturulmaya çalışılmaktadır. Belli bir takvimle gündeme sürdükleri ve her seçimde tekrarladıkları klişe senaryoları var. Üç aşamalı çalışıyorlar. Birinci aşamada seçmen askı listeleri üzerinden, sonrasında ifade hürriyeti üzerinden son olarak da oyların sayımı üzerinden bir manipülasyon ortaya koymaya çalışıyorlar. Ya kendi başarısızlıklarına kılıf arıyorlar ya da ülkenin seçimler yoluyla, demokratik yollarla tahkim ettiği istikrarı bozmaya çalışıyorlar.

Hiç kimsenin seçimlere şaibe veya gölge düşürmesine, kimsenin keyfine göre seçimin ikliminin bozulmasına, Türk siyasetine ve Türk demokrasisine iftira atılmasına da müsade etmemek gerekir.

Türkiye’de seçimler dijital ortamda yapılmıyor, oy kullanımı da, oyların sayımı da dijital değildir. Vatandaş oyunu fiilen mühür basmak suretiyle kullanır. Seçim sistemimizde sürecin başında insan vardır, sonunda da yine insan vardır. Dolayısıyla oyların sayımı noktasında birilerinin bilgisayar yazılımı yoluyla veya birkaç tıklamayla sonuçlar üzerinde etkili olduğu iddiasının gerçekle bağdaşır yanı yoktur, mantıklı izahı da yoktur. Bugüne kadar hiçbir seçimden sonra sonuçlara etki edecek bu çapta bir itiraz vuku bulmamıştır.

Bildirimde bulunmadan bir stand açıp veya yasal izinleri alınmamış, korsan bir gösteri düzenleyip sonra polisle, jandarmayla karşı karşıya gelmek elbetteki marifet değildir, aynı zamanda siyaset yapma usulü de değildir. Dolayısıyla bu faaliyetlerle ilgili olarak tarafların ilgili mevzuatı takip etmesi hususunu tekrar rica ettiğimi, burada herhangi bir kanunsuzluğa da göz yumamayacağımızı ifade etmek isterim.

Önce ‘Suriyeliler oy kullanacak’ spekülasyonunu yapmaya çalıştılar. Buraya gerçek rakam ve bilgilerle cevap verince sus pus oldular. Bu sefer adres taşıma ve ölü seçmen şaibesi ortaya koymaya çalıştılar. Buna da hem bakanlık olarak hem de Yüksek Seçim Kurulu belge ve rakamlarla cevap verdi. Hatta bu hafta ortası Ankara’da gerçekleştirdiğimiz bölge toplantısında, jandarmamız üzerinden atılmaya çalışılan ahlaksız bir iftiraya tüm hukuki dayanaklarıyla ve rakamlarla cevap verdik. Şimdi sıradaki iftiralarını bekliyoruz. Ancak bizim alnımız aktır, tüm süreçlerimiz şeffaftır, ülkemizdeki bütün hukuk süreçleri eksiksiz çalışmaktadır, Anayasal tüm kurumlar da Allah’a şükürler olsun ki görevinin başındadır.

TRT