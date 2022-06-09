İçişleri Bakanı’ndan göçmen açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaçak göçmenler konusunda açıklama yaptı ve kontrollü geçişlerin sağlandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kaçak göçmenlerle ilgili yeni tedbirleri açıkladı. Valiliklere yazı gönderildiğini belirten Soylu; “Bugün itibariyle taksilerle il dışına yabancı yolcu taşınması halinde, taksicilere yabancı yolcuların belgesini kontrolü yükümlülüğünü getiriyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç Kurulu Toplantısı’nda gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. İşte Bakan Soylu’nun açıklamalarından satır başları:

“Taksilere ve TIR parklarına yönelik yeni bir adım atıyoruz. Taksilerle il dışına yabancı taşınması halinde taksicilere il dışı seyahat izin belgelerinin kontrollü yükümlülüğünü getiriyoruz. Kaçak göçmeni bir ilden bir ile taşımaya kimse aracılık etmesin. Bunun için böyle bir yükümlülüğü bugün itibarıyla getiriyoruz.

TIR PARKLARINA KAMERA SİSTEMİ

“TIR parklarına ilişkin bir tedbir de getiriyoruz. BuradaTIR kasalarının brandalarını keserek içine girme veya başka şekilde kaçak yolcu alma durumlarına karşın,TIR ve kamyon parklarına kamera sistemleri kurmayı ve diğer güvenlik tedbirlerini alma tedbirlerini de getiriyoruz.Otobüsle zaten bilet alırken böyle bir yükümlülük söz konusu. Buna uymayanlara cezaların kesilmesine dair talimat veriyoruz. Bilerek taşıyorsa insan kaçakçılığına girer, aynı zamanda idari para cezasına girer.

Bazı TIR’ların arkasında taşınıyorlar ve ‘Haberim yok’ deniyor. Bununla mücadele için de tedbir getiriyoruz.

‘TÜRKİYE OLARAK GÖÇ YÖNETİMİNİ TEMELDE 3 SAC AYAĞI ÜZERİNE KURGULADIK’

Bizde ‘yabancı düşmanlığı’ diye bir kavram yoktur. Batının vardır. Komşusu açken tok yatanı sorgulayan bir inancın mensuplarıyız. Birileri kendi değerlerimizden bizi koparmaya çalışabilirler. Göç meselesi bir insanlık meselesidir.

Önümüzdeki süreçlerde başka hangi krizlerle ve göçlerle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz. Türkiye olarak göç yönetimini temelde 3 sac ayağı üzerine kurguladık. Bunların da kendi içlerinde alt başlıkları var. ABD Trump döneminde toplam 725 kilometre sınır duvarı inşa edebildi. Biz ise çok daha zor bir coğrafyada 1028 kilometre duvar inşa ettik. Toplam sınır güvenlik duvar uzunluğumuz 1316 kilometre olacak.

‘3.9 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ’

Bakan Soylu 3.9 milyon kişinin kendi yerinden edildiği için savaş sonrası canlarını kurtarmak için İdlib’e geldiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu bölgeler PKK’nın PYD’nin ve rejimin tacizi ve saldırı altısında olmuş olsaydı, bu insanlar nereye gidecekti? Onların gideceği yer Türkiye ve Avrupa. Bugün Avrupa’ya soruyorum. Sen İdlib’de ne yapıyorsun? Bugün muhalefet partisi olup ahkam kesenler, laf cambazlığı yapanlar, Avrupalı büyükelçilerle sabahtan akşama kadar bir araya geliyorsunuz, sorsanıza.”