İçişleri Bakanı’ndan izinsiz yürüyüşlere tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında Bursa ve Gemlik’teki izinsiz yürüyüşlere tepki gösterdi.

Soylu, “Terörist cenazesine de, terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyiz.” dedi, polise saldıran HDP milletvekili hakkında suç duyurusu yapılacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terörist cenazesine de terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyeceklerini vurguladı:

Soylu, “Terörist cenazesine de, terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyiz. Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik’e; içinde PKK’nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik. Kadıköy’den gitmek isteyip direnenler gözaltında…” dedi.

Kadıköy’de 70, Bursa’da 24 kişi gözaltına alındı.

“Gerekli suç duyurusu yapılıyor”

Soylu, paylaşımında, “Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin” ifadelerini kullandı.