İçişleri Bakanı’ndan Kılıçdaroğlu’na 1 milyonluk dava

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon TL’lik dava açtı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada CHP lideri Kılıçdaroğlu’na hakaret davası açtıklarını belirtti.

Tam bir FETÖROMAN. Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar. İşin garibi, FETÖ’cülük davası hâlâ devam eden avukatı c.ç. de müvekkili gibi hem hakaret eder hem de KK adına dava açar. Biz de KK’ya, hakaretleri için 1 Milyon liralık dava açtık.