İçişleri Bakanı’ndan operasyon açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nefes Operasyonu’nda 214 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, KOM Daire Başkanlığı’nda bir toplantı düzenliyor. ‘Nefes Operasyonu’ hakkında açıklama yapan Soylu, operasyonda 214 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Soylu’nun açıklamalarından satır başları şöyle: Son 5 yılda yakalanan kaçak sigara 3.8 milyon pakete düştü. Saha baskısıyla bu rakam düşmeye devam ediyor. Bu karşılık organize suç örgütleri yeni yöntemlere yöneldi.