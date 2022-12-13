İçişleri Bakanı’ndan operasyon açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düzenlenen operasyonda 101 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sanal bahis ve sanal kumar operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 136 kişiden 101’inin yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

21. yüzyılın en büyük sorunlarından biri de mali suçlardır. Sanal bahis, sanal kumar ve kripto, dünyada paranın herhangi bir engel taşımadan dolaşmasına sebep oldu. Bu da sınır aşan ve organize suçlarda alt yapı oluşturmaktadır.