İçişleri Bakanı’ndan pasaport açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresinin yeni pasaportla 10 yıla kadar çıkacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerli pasaport üretimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, “5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli pasaport üretimi için son aşamaya gelindiğini duyurdu.

Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süredir hazırlıkları yürütülen önemli projelerden birinin de yerli ve milli pasaport üretimi olduğunu dikkati çekti:

“Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk. Dünyanın en güvenli pasaportlarından biri olan yeni pasaportumuzun sayfaları, Topkapı Sarayı ile başlayıp, birinci Meclis Binası ile sona eriyor ve tam ortasında da Ayasofya Camii bulunuyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni pasaportlar için tarih verdi, “Ağustos ayı itibarıyla vatandaşlarımıza verilmeye başlanacak yeni pasaportumuzun da ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.