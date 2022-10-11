İçişleri Bakanı’ndan polis intiharları ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis intiharları ve Kadıköy’de yaşanan patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde basın toplantısı düzenleyen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tam yıl olarak kıyaslarsak da 2016’da vaka sayısı 63, 2020 yılında vaka sayısı 39’dur. Burada sadece 2021 yılında pandemi sonrasında vaka sayılarında bir artış yaşanmış, diğer yıllardan ayrı olarak 2021 yılının tamamında 89 vaka görülmüştür. 2021 yılının 01 Ocak-10 Ekim dönemi vaka sayısı 70, bu yıl ise 44’dür. Yani burada da bir azalma, önceki yılların seviyesine dönüş söz konusudur.

Bu olayların sebeplerine baktığımızda 2021 ve 2022 olaylarında, ilk sırada evlilik çatışmaları ve ailevi sebepler olduğunu görüyoruz. Geçen yıl ve bu yıl toplam 133 vakanın 30’u, evlilik ve ailevi sebeplerden kaynaklanmıştır. İkinci sıradaki sebep, ekonomi sebeplerdir, 39 vaka da bu şekildedir. Buradaki ekonomik sebeplerin detayında ise kripto para ve sanal bahis ve bunlara bağlı kayıplar, göze çarpmaktadır. Dördüncü sebep, psikiyatrik rahatsızlıklardır, bunun sayısı 17’dir. Beşinci sebep duygusal sebeplerdir, yani karşı cins tarafından reddedilme, ilişkinin yürümemesi gibi konulardır. Burada da toplam 9 vaka vardır”

İlk paylaşımların önemli bir bölümü yüzde 30’u bu. Hemen bot hesapları devreye giriyor. Hemen psikolojik harekat başlıyor. Arkadaşlarımızın yaptıkları tetkikler çerçevesinde yakınlarının ve akrabalarının şizofren hastası olduğu, son aylarda bir kaç kez evden çıktığı, evin çöp eve dönüştüğü, evde bir çok metal parçalarının bulunduğu ve evinde bu maytap havai fişek malzemesi bulunduğu sanki kurusıkıdan bozma bir silah bulunduğu, geçmiş dönemlerde 80 öncesi aşırı sol örgütlerle irtibatın olduğu.

Yaptığımız bütün çalışmalarda terör bağlantısı göremedik şuanda. Ama soruşturma başsavcılık tarafından yürütülüyor.