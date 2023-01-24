İçişleri Bakanı’ndan Romanya ile kritik temas

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Romanya İçişleri Bakanı Nicolae Bode ile görüşme gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Romanya İçişleri Bakanı Nicolae Bode ile bir araya geldi. Bakan Soylu, Türkiye ile Romanya’nın sağlıklı diplomatik ilişkiler içinde olduğunu belirtti.

Bakan Soylu, Romanya İçişleri Bakanı Nicolae Bode’yi makamında kabul etti. İki bakan, şeref defterinin imzalandıktan sonra açıklamalarda bulundu. Soylu, Türkiye ile Romanya’nın sağlıklı diplomatik ilişkiler içinde olduğunu belirterek, “Romanya ile tarihsel, kültürel, güçlü siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilerimiz var. Romanya’da şu an iş yapan, üreten insanlarımız var. İki ülke birbirine her alanda destek vermektedir. Diplomatik ilişkilerimizin 145’inci yılına yakışan bir ilişkiyi sürekli sürdürüyoruz. Romanya, Avrupa Birliği yolculuğumuzda da bizleri yalnız bırakmayan ülkelerin başında gelmektedir. Kısa vadeli hedefimiz olan 10 milyar doları yakalamanın da mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah 15 milyar dolara da ulaşacağız” dedi.

Bakan Soylu, göç, uyuşturucu, terör gibi birçok konuda da Romanya ile iş birliği yaptıklarını ve bu iş birliğinin diğer ülkelere de örmek teşkil ettiğini söyledi.

Romanya İçişleri Bakanı Bode ise Bakan Soylu’ya teşekkür ederek, “Bugün Romanya beyliklerinin birleşmesinin 164’ünsü senesini kutluyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki 29 Ekim’de, Cumhuriyetin 100’üncü yılında sizinle birlikte olacağız. Bugünkü gündem maddelerimiz çok yoğun ve karmaşık. Gündemde sınırı aşan yasa dışı göçten sınırlarımızı korumaya kadar konular var. Ayrıca polis iş birliği ve acil durumlarda müdahale konuları ve Rusya’nın Ukrayna’da açmış olduğu absürt savaştan da bahsedeceğiz” diye konuştu.

Bode, sözlerini hem Türkçe hem de Romence olmak üzere ‘Komşu komşunun külüne muhtaçtır’ diyerek bitirdi. İki bakan, açıklamalarının ardından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basına kapalı toplantı yaptı.