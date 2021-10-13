İçişleri Bakanı’ndan ‘siyasi cinayet’ açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'siyasi cinayet' iddiaları ile ilgili konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘siyasi cinayet’ iddiaları ile ilgili konuştu ve emniyetle MİT’te bir istihbarat olmadığını belirtti.

Soylu, “Emniyet ve MİT’te siyasi cinayet istihbaratı yok” dedi.

İddia CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilmişti. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ın sözleri belli çevreleri cesaretlendiriyor” diyerek siyasi cinayetler işlenebileceğini öne sürmüştü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin sorumsuzluk olduğunu söylemişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialarla ilgili resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.