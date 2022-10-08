İçişleri Bakanı’ndan terörle mücadele mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya’da yaptığı açıklamada terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya’da terörle mücadele konusunda önemli mesajlar verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya’ya geldi. Restoranda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltıda araya gelen Bakan Soylu; Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç tarafından karşılandı.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle sohbet eden Soylu, daha sonra Türkiye Harp Malulü Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Kütahya Şubesi’ni ziyaret etti. Bina girişinde Şube Başkanı Asım Okat ve dernek üyesi gaziler ile şehit yakınları tarafından karşılanan Soylu, gazilerin ve şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu duvarda asılı panoları inceleyerek bilgi aldı.