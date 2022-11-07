İçişleri Bakanı’ndan terörle mücadele mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz’dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla terör mücadele stratejisinde kesintisiz operasyon stratejisine geçilmesinin ardından bölgede her şeyin değiştiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Üniversitesi’ndeki Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim Semineri Kapanış Töreni’ne katıldı. Burada yıl içerisinde ülke genelinde yapılan eğitimlerle ilgili bilgi veren Bakan Soylu, “25 bin güvenlik korucumuzu kapsayan eğitim programımızın bu yılki ayağının tamamlanması münasebetiyle sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu yıl sadece 5 milyonu aşkın çocuğumuza ‘siber ay eğitimi’ verdik. Yani sosyal medyada onları tehlikeden koruyabilecek, sakındırabilecek tüm meseleleri anlattığımız, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitimler. Özellikle uyuşturucu ile mücadelede bu sene tüm birimlerimiz 5 milyonu aşkın gencimize eğitim verdi. Sadece bu mu? Hayır. Yaklaşık 1 milyon 200 bin anneye ‘en iyi narkotik polisi anne’ eğitimi verdik. Yine aynı zamanda özellikle aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddette bu yıl verdiğimiz eğitim, erkekleri bu konuda bilgilendirmek üzere, şu anda 5 milyonu aşmış durumda. ‘Kadına el kalkamaz’ sloganıyla gerçekleştirdiğimiz bu eğitimleri devam ettiriyoruz. Trafikte yine milyonlarca evladımıza okullarda eğitim verdik. Geçen yıl AFAD’da 56 milyon insanımıza eğitim verdik. Bu sene afet tatbikat yılı, yaklaşık 66 bin 200 tatbikat yaptık. Ayın 12’sinde de ülke genelinde bir Türkiye tatbikatı ortaya koymaya çalışacağız. Yani bakanlık olarak eğitim için kolları sıvamış durumdayız” diye konuştu