İçişleri Bakanı’ndan terörle mücadele mesajı

İçişleri Bakanı'ndan terörle mücadele ile ilgili açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021’de düzenlenen operasyonlara değindi ve terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti’nin belediye başkanları kampında yaptığı sunumda PKK terör örgütüyle yapılan mücadeleye değinerek 2021’in, örgüte katılımın en az olduğu yıl olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti’nin Kızılcahamam’da devam eden ‘Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı’nda sunum yaptı. Soylu, PKK terör örgütüyle yapılan mücadele kapsamında 2021’in, örgüte katılımın en az olduğu yıl olduğunu belirtti.