İçişleri Bakanı’ndan yangın açıklaması: Yüzde 90’ı yalan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkenin birçok noktasında çıkan yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devam eden yangınlarla ilgili olarak “Şu anda sosyal medyanın yüzde 90’ı tezvirat ve yalandır. İşi olan insanlar yangını söndürmeye çalışıyorlar, işi olmayanlar da dedikodu yapıyorlar.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşması:

-Devletin bütün kurumları tüm yangınların bir an önce söndürülebilmesi için büyük çaba sarf ediyorlar.

-Hepimizin ciğerleri yanıyor doğru. Ama ormancıların sadece ciğerleri yanmıyor, kendi bedenleri de yanıyor. Dün 13 tane ormancıyı yangının ortasından aldık. Kahramanlarımızın moralini yükseltmek vatandaşlık görevimizdir.

-Şu anda sosyal medyanın yüzde 90’ı tezvirat ve yalandır. İşi olan insanlar yangını söndürmeye çalışıyorlar, işi olmayanlar da dedikodu yapıyorlar.