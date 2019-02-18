İçişleri Bakanlığı 1200 personel alacak

İçişleri Bakanlığı, 1200 personel alacağını duyurdu. Personel alımı için başvurular 26 Mart’ta sona erecek.

İçişleri Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı bünyesinde görevlendirmek üzere 1200 personel alımı yapacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan personel alım ilanında alımlara dair yapılan açıklamaya göre 1200 personel alımı; İçişleri Bakanlığı’nın Merkez teşkilatı ile 81 İl Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri emrinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda söz konusu alım ilanına dair adayların merak ettiği tüm detaylar şöyle;

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan personel alım ilanında yer alan açık kadrolar ve kontenjan bilgileri;

Bakanlık Merkez teşkilatı ile 81 İl Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri görevlendirmek üzere;

Büro Memuru (Lisans ve Önlisans Mezunu) kadrosuna 964 personel,

Harita Teknikeri için 10 Personel,

Arşiv Uzmanı için 20 Personel,

Şehir Plancısı için 2 Personel

Mühendis Kadorsuna 36 personel,

Elektrik Elektronik Mühendisi kadrosuna 42,

Bilgisayar Teknikeri kadrosuna 31,

Elektrik Elektronik Teknisyeni kadrosuna 127 personel

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adayların öncelikle her ilan için belirlenen özel eğitim şartını karşılamaları gerekiyor. Bu şartın dışında adaylardan talep edilen diğer koşullar şu şekilde,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

Türk Ceza Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Yaş şartı:

1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak 1984 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

KPSS şartı:

ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve mesleki ve teknik lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İlana başvuru süreci başlamadı. Adaylar; İçişleri Bakanlığı 1200 personel alım ilanına başvurularını 21 Şubat tarihinde yapmaya başlayacaklar ve başvuru süreci 26 Şubat tarihine kadar 5 gün süre ile devam edecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İlana başvuruda bulunacak adaylar tek bir kadro için başvuruda bulunabilecekler. Başvurularını ise İçişleri Bakanlığı’nın web sayfası üzerinden yada e-Devlet üzerinden internet üzerinden elektronik olarak yapacaklar. Posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek.

TRT