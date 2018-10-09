İçişleri Bakanlığı: 158 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, eli kanlı terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. Bakanlık, ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 158 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

PKK/KCK terör örgütünün deşifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Diyarbakır merkezli operasyonlarda; aralarında Diyarbakır HDP İl Eş Başkanı Mehmet Şerif Çamcı’nın da bulunduğu Diyarbakır’da 90, İstanbul’da 4, Mardin’de 1, Van’da 2, Ankara’da 1, Batman’da 1, Mersin’de 2, Şanlıurfa’da 1, Şırnak’ta 1, Elazığ 1, Siirt’te 1 olmak üzere toplam 105 şahıs gözaltına alınmıştır. PKK/KCK terör örgütüne yönelik Van merkezli operasyonlarda ise, toplam 39 şahıs yakalanmıştır.

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