İçişleri Bakanlığı: 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta Bestler Dereler bölgesinde gerçekleştirilen Eren Abluka-5 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, “Eren Abluka-5 Operasyonu” kapsamında Bestler Dereler bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Bornova ve Çakırsögüt Jandarma Komando Tugay Komutanlıklarına bağlı komando birliklerince başlatılan operasyon kapsamında Bestler Dereler bölgesinde 2 teröristin silahlarıyla ölü ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü vurgulandı.