İçişleri Bakanlığı, 8 İl İçin Uyarı

Uyarı YAPILDI

İçişleri Bakanlığı, yarın 8 ilde gök gürültülü sağanak nedeniyle “sarı” uyarı yapıldığını açıkladı. Bakanlıktan gelen bilgiler doğrultusunda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan verilere göre, belirtilen illerde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle bu önlemin alındığı ifade edildi.

HAVA DURUMU

Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya, Düzce ve Bolu’nun batı bölgelerinde, gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren yoğunlaşması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, bu illerde yer yer kuvvetli yağışlar olabiliyor.

TEDBİR ŞART

Ayrıca, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış sırasında meydana gelebilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, ani hava olaylarına karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çekiyor.