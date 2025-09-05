Haberler

İçişleri Bakanlığı, 8 İl İçin Uyarı

Uyarı YAPILDI

İçişleri Bakanlığı, yarın 8 ilde gök gürültülü sağanak nedeniyle “sarı” uyarı yapıldığını açıkladı. Bakanlıktan gelen bilgiler doğrultusunda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan verilere göre, belirtilen illerde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle bu önlemin alındığı ifade edildi.

Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya, Düzce ve Bolu’nun batı bölgelerinde, gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren yoğunlaşması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, bu illerde yer yer kuvvetli yağışlar olabiliyor.

Ayrıca, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış sırasında meydana gelebilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, ani hava olaylarına karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çekiyor.

Ukrayna Fransa Maçını EXXEN’den İzleyin

Ukrayna-Fransa maçı heyecanla bekleniyor. Maçın canlı yayın bilgileri ve izleme yöntemleri araştırılmakta. Kesintisiz maç izlemek için detaylar sunuluyor.
İngiltere’de Kabine Değişikliği Gerçekleşti

İngiltere'de Başbakan Keir Starmer, Angela Rayner'ın istifasının ardından yeni kabineyi duyurdu. David Lammy, başbakan yardımcılığına; Yvette Cooper ise dışişleri bakanlığına atandı.

