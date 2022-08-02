İçişleri Bakanlığı açıkladı

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-27 operasyonunda 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Siirt’in Pervari ilçesi kırsalında Emniyet ve Jandarma destekli operasyonla 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından müştereken başlatılan, J-SİHA ve P-İHA destekli olarak icra edilmekte olan Eren Abluka-27 operasyonunda, Pervari ilçesi kırsalında 2 terörist iki M-16 silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği belirtildi.