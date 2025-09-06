İçişleri Bakanlığı Duyurdu: 8 İlde Yağış Uyarısı

YAĞMUR MOLASI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiler doğrultusunda, bugünkü gök gürültülü sağanak beklentisi nedeniyle 8 il için sarı uyarı yapıldığını bildirdi. Açıklamada, yurdun kuzeybatı bölgelerinde meydana gelecek gök gürültülü sağanağın; Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu’nun batısında yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKAT

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış sırasında oluşabilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.