İçişleri Bakanlığı duyurdu! Dev operasyon başladı

İçişleri Bakanlığı, 700 personelin katıldığı Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 700 personel görev alıyor.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Siirt İlinde “Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (700) personel [(53) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.