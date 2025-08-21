İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Suç Örgütü Elebaşı Yakalandı!

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Demirözler Organize Suç Örgütü’nün elebaşının aralarında bulunduğu ve kırmızı bültenle aranan üç suçlunun Rusya’dan Türkiye’ye getirilerek yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, yurt dışında kaçak durumda olan ve haklarında arama talebi bulunan şahısların izlerinin titizlikle takip edildiğini ifade etti. Ayrıca, diğer ülkelerin kolluk kuvvetleri ile programlı bir iş birliği sonucunda, bu üç kişinin yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini belirtti.

SUÇ KAYITLARI KONTROL ALTINDA

Uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan bu suçluların suç geçmişleri detaylı bir şekilde şu şekilde sıralandı: U.D., Demirözler Organize Suç Örgütü’nün elebaşı olarak pek çok suçlamayla karşı karşıya. Bu suçlamalar arasında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit ve hakaret, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevi yaptırmamak için direnme gibi suçlar” yer almakta. Toplamda 53 farklı suç kaydı olduğu belirtiliyor.

M.S. ise “kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs” ve kasten yaralama suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu ve E.Y. önderliğindeki bir organize suç yapısıyla bağlantılıydı. Son olarak, S.G. isimli kişi “çocuğu kasten öldürme” suçlamasıyla kırmızı bültenle aranıyor.