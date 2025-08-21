İçişleri Bakanlığı Duyurdu: U.D. Yakalandı!

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Demirözler Organize Suç Örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu ve kırmızı bültenle aranan üç suçlunun, Rusya’dan Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yurtdışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izinin titizlikle sürdüğünü belirtti. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle üç kişinin yakalandığını ve Türkiye’ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

SUÇLULARIN KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan suçluların suç kayıtları dikkat çekiyor. Demirözler Organize Suç Örgütü’nün elebaşı U.D., “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit, hakaret, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevi yaptırmamak için direnme, 2313 sayılı kanuna muhalefet, suç üstlenme, suçu bildirmeme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” gibi toplam 53 suç kaydı bulunuyor.

M.S. isimli şahıs ise “Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama” suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu ve E.Y. liderliğindeki organize suç örgütüyle bağlantılıydı. S.G. isimli şahıs “Çocuğu kasten öldürme” suçundan dolayı kırmızı bültenle aranıyordu.