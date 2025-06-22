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İçişleri Bakanlığı, Kadın Gözaltına Alındı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, Denizli’de iki yolcunun karıştığı kavga ile ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yapıyor. Açıklamada, “Denizli’de meydana gelen ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler incelenmiştir” ifadesine yer verildi.

OLAY VE YASAL İŞLEM

Açıklamada, “Halk otobüsü içerisinde iki kadın arasında meydana gelen olayda; Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca; ‘Kasten yaralama, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama’ suçundan adli işlem yapılarak, tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden şüpheli S.E. adlı şahıs gözaltına alınmıştır” denildi.

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