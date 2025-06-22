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İçişleri Bakanlığı Kadın Gözaltına Alındı

DENİZLİ’DE HAKARET OLAYI

İçişleri Bakanlığı, Denizli’deki bir halk otobüsünde tesettürlü bir kadına hakaret eden bir kadının gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Denizli’de meydana gelen ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler incelenmiştir” ifadesine yer verildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gerçekleştirdiği inceleme sonrasında, “Kasten Yaralama, Hakaret” ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama” suçlarından adli işlem başlatıldığı belirtildi. Ayrıca, kıyafeti üzerinden hakaret eden şüpheli S.E. adlı kadının gözaltına alındığı ifade edildi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PAYLAŞILDI

Bu olay, sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından gündeme geldi ve İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu. Bakanlık, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu ve gerekli adli işlemlerin yapılacağını vurguladı.

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