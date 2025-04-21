İçişleri Bakanlığı’ndan Güvenlik Açıklaması Yapıldı

VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİLİYOR

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, “Vatandaşlarımızın çok emin şekilde sokaklarda olmasını sağlayacağız.” ifadesini kullandı. Sivas Meraküm Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden Turan, yerel yetkililerden bilgi aldı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’i de ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Turan, TBMM’nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Özellikle yeni süreçlerin beraberinde yeni sorunlar getirdiğini belirten Turan, “Bundan 100 yıl önce siber güvenlik diye bir sorunumuz yoktu, sentetik uyuşturucu diye bir gündemimiz yoktu, ama maalesef bugün bunlar var.” dedi. Ayrıca, Kayseri’de bir kişinin sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatarak, tüm sorunların önemine değindi.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Turan, sahipsiz köpekler konusunun bir güvenlik meselesi olduğunu belirterek, “Sokaktaki riski azaltmak istiyoruz.” açıklamasını yaptı. Yürürlükteki kanunun eksiksiz uygulanacağını ifade eden Turan, “Sokak güvenliği esastır. Yaşlılarımızın camiye, gençlerimizin okula güvenli bir şekilde gitmesi gerekiyor.” diye ekledi. Ayrıca, sokak hayvanları ile ilgili eski kanunun “yakala, kısırlaştır, bırak” formülünü hatırlatarak, yeni kanunun ise “yakala, rehabilite et, sahiplendir” formülünü hayata geçirdiğini belirtti.

HAYVANLARA ZARAR VERİLMEMELİ

Turan, sokakta hayvan istemediklerini vurgularken, “Seven varsa baş göz üstüne. Onların yerleri belli” sözlerini kullandı. Belediyelerle iş birliği içinde çalışacaklarını ifade eden Turan, “Hayvanlara eziyet haramdır, kanunlarımızda suçtur. Hiçbir canlıya eziyete izin vermeyeceğiz.” dedi. Sivas’taki Meraküm Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için yeni yem makineleri alındığını belirten Turan, ekmeklerin sokak hayvanlarına dönüştürülmesi için herkesin destek vermesini istedi.

SİVAS’TA SOKAK HAYVANLARI İÇİN PLANLAMALAR YAPILIYOR

Sivas’ta ortalama olarak 30 bin sokak köpeği bulunduğunu aktaran Turan, bunların 10 bininin sahipl olduğunu, kalanların ise sahipsiz olduğunu ifade etti. Geçen yıl Sivas’ta 24 ısırılma vakası yaşandığını hatırlatan Turan, “Sivas’a 20 kilometre uzaklıkta Kangal Köpeği Üretim Merkezi’nde kullanılmayan alanları değerlendiriyoruz.” dedi. Belediyenin 27 dönümlük bir arazisi olduğunu ve buraya ilave yerler yapacaklarını belirten Turan, Sivas’taki hayvanların toplanması için gereken çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Son olarak, Sivas’taki tüm belediyelerin ve özel idarelerin yer alacağı bir birlik kurulması için çalışmaların başlatıldığını kaydeden Turan, “Kısa bir süre içerisinde Sivas’ımızda sokak köpeği sorunun kalmadığını ifade etmek istiyorum.” dedi. Daha sonra, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve diğer yetkililerle birlikte Sahipsiz Hayvanlar Koruma Birliği Bilgilendirme Toplantısı’na katıldı.