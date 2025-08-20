Haberler

İçişleri Bakanlığı, Pasaport Geçişi Duyurdu

SURİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı, Suriye’nin özgürleşmesiyle beraber başlatılan normalleşme süreci çerçevesinde Suriye kara hudut kapılarından pasaportla geçiş işlemlerinin başladığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “8 Aralık sonrasında Suriye’nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye kara hudut kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır.” bilgisi verildi.

TÜRK VATANDAŞLARI VE SURİYE VATANDAŞLARI İÇİN GEÇİŞLER

Açıklamada, Türk vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşlarının, “Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Hareket Bölgesi hariç, diğer kara hudut kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir” denildi. Bu gelişme, Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

