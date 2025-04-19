İçişleri Bakanlığı, Sokak Hayvanları İçin Proje Başlattı. 51 İldeki Barınaklar İncelenecek. Bakan Yardımcıları Çeşitli İller Ziyaret Etti. Doğal Yaşam Alanları Oluşturulacak. Hayvanlara Sahiplenme Ve Aşamalar Sağlanacak. Problemin Çözümü İçin Yoğun Çalışmalar Yapılıyor

SOKAK HAYVANLARI PROJESİ BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı, sokak hayvanlarının neden olduğu ölüm ve yaralanma olaylarının önüne geçmek ve bu hayvanların daha doğal, temiz ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmesi için yeni bir proje başlattı. Bakan Ali Yerlikaya’nın talimatıyla, bakan yardımcıları Münir Karaloğlu, Bülent Turan, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş, 30 büyükşehir dışında kalan 51 ile gönderildi. Bakan yardımcıları, Ramazan Bayramı’ndan sonra yapacakları görev dağılımının ardından tek tek bu illeri ziyaret ederek valilerin başkanlığında belediye başkanları, il özel idaresi ve ilgili yetkililerle bir araya geldi. Ziyaretlerinde, mevcut barınakları incelediler ve her 51 ilde doğal yaşam alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalara katıldılar.

TOPLANTI VE İNCELEMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Proje çerçevesinde, 51 ilden 44’ü, 4 bakan yardımcısı tarafından ziyaret edilip çeşitli incelemeler ve toplantılar yapıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Karaman, Çankırı, Çorum, Isparta, Burdur, Bolu, Düzce, Yalova, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bilecik’e gitti. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Bartın, Karabük, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale’yi ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Muş, Siirt, Şırnak, Afyonkarahisar, Uşak, Sinop, Amasya, Aksaray, Adıyaman, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl illerini dolaştı. Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ise Kütahya, Osmaniye, Nevşehir, Kilis, Niğde, Bitlis, Kırşehir ve Kırıkkale illerine gitti.

PROJE DETAYLARI ANLATILDI

Proje kapsamında Isparta ve Burdur illerine ziyarette bulunan Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, projenin amacı hakkında bilgi verdi. Karaloğlu, “Bu proje, il özel idaresi bulunan 51 ilde valilerin liderliğinde yürütülüyor. Mevcut belediye barınaklarına ek olarak sokak hayvanları için doğal yaşam alanları oluşturulması, sahipsiz köpeklerin toplanması, aşılanması, kısırlaştırılması, küpelenmesi, dijital kayıt altına alınması ve mümkünse sahiplendirilmesi hedefleniyor. Sahiplendirilmeyenlerin ise doğal yaşam alanlarında yaşamaya devam etmesi sağlanacak” dedi.

SAHIPSIZ HAYVANLARLA İLGİLİ SORUNLAR

Münir Karaloğlu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’ndan bahsederek, “Aslında valilerin burada sorumluluğu, özel idare bölgesindeki sahipsiz köpekleri toplayıp en yakın barınağa teslim etmek. Ancak olayın büyüklüğü nedeniyle ancak valilerin liderliğinde çözülebileceğine inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız ve Tarım Bakanımıza bu konudaki talimatları var. Yasanın uygulanması gerekiyor; sahipsiz hayvanlar yüzünden yaşlılarımız camiye ve çocuklarımız okula gidemez oldu” ifadelerini kullandı.

GELECEK PLANLARI AÇIKLANDI

Karaloğlu, 51 ilden sonra, ikinci aşamada 30 büyükşehir belediyesi ile ilgili yeni projelerin olacağını belirtti. “Sahipsiz hayvanlar meselesinin çözümüne ilişkin çalışmaların yerinde görülmesi amacıyla, hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinin incelenmesi ve yeni doğal yaşam alanlarının oluşturulması çalışmaları başladı. Sokak hayvanları konusunun çözümüne destek verenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.