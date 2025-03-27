İçişleri Bakanlığı Trafik Tedbirlerini Duyurdu

Bakanlık, trafik güvenliği için önlemler aldı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının akabinde, İçişleri Bakanlığı trafik güvenliğini artırmak amacıyla çeşitli tedbirler alıyor. Yapılan açıklamada, “Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve eğitim-öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi sebebiyle özellikle büyükşehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine giden güzergâhlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı öngörüldüğünden, İçişleri Bakanlığımız tarafından; vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak, sürücülerin trafik kurallarına uyumunu artırmak, asayişi muhafaza etmek ve kamu düzenini korumak amacıyla bazı tedbirler alınmıştır” denildi.

Trafik tedbirleri 28 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli

Trafik güvenliğini artırmaya yönelik önlemler, 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00’dan 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00’e kadar geçerli olacak. Bu tedbirler kapsamında; Ankara istikametine, Anadolu (O4) otoyolu İstanbul’dan Ankara’ya kadar, Kuzey Marmara (O7) otoyolu İstanbul’dan Sakarya ili Akyazı İlçesi’ne kadar, D-100 karayolu İstanbul’dan Bolu ili Gerede İlçesi’ne kadar ve D-750 karayolu Bolu ili Gerede’den Ankara’ya kadar seyir eden kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine izin verilmeyecek. İzmir yönünde ise O5 (Gebze-İzmir) otoyolunda ve ilkatılımlardan itibaren, D-200, D-260 ve D-300 karayolunda benzer kısıtlamalar uygulanacak.

Bozulabilir gıdalar için istisna tanınıyor

Antalya istikametine yönelik olarak D-650 karayolunda, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur il katılımlarında; D-300 karayolunda ise, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Isparta il katılımlarında kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyirlerine izin verilmeyecek. Ancak tedarik süreçlerinin aksamasını önlemek amacıyla, “yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir” açıklamasında bulunuldu.