Haberler

İçişleri Bakanlığı Ve TBB Protokolü İmzalandı

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) arasında, yabancıların temel hak ve özgürlüklerini koruma ve geliştirme amacıyla bir iş birliği anlaşması yapıldı. Bu protokol, avukatların mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak için hazırlandı. Anlaşma, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan tarafından imzalanıyor.

İMZA TÖRENİNE KATILIM GÖSTERİLDİ

İmza töreninde, TBB Genel Sekreteri Av. Ahmet Erdem Ekmekçi, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Bayram ile Göç İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Gamze Gül Çakır Kılıç da hazır bulundu. Protokol, yabancılar hukukuna yönelik uygulamalarda yeknesaklık sağlamak ve taraflar arasında ortak sorumluluk anlayışı ile iş birliğini güçlendirmek amacı taşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Van’da Uyuşturucu Ele Geçirildi, 34 Gözaltı

Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 34 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, mücadelelerin süreceğini duyurdu.
Haberler

Zeytinalanı Mevkiinde Trafik Kazası Oldu

Köyceğiz'de meydana gelen trafik kazasında, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla kaza yaptı. İki kişi ağır olmak üzere toplam üç kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.