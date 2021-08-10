İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada;
“Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandama Bölge Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen Jandarma İHA/ SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda; 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.” denildi