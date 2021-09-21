İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı, 2021 yılında 979 sığınak, mağara ve yer altı deposu imha edildiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı 2021 yılı değerlendirmesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonlarda teröristlere ait 979 sığınak, mağara ve yer altı deposunun imha edildiğini ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlık yaptığı açıklamada, “Yurt içinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucuları birlikte yürütülen Eren Operasyonlarıyla PKK-KCK Terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Operasyonlarla yurt içinde terörist sayısı her geçen gün azalırken, örgütün sığınak, barınak, mağaraları da imha edildi. Terörle Mücadele Harekatı; oluşturulan yeni konseptle, ’Teröristleri bulma ve kaynağında yok etme’ stratejisi çerçevesinde, artan teknik ve istihbarı yeteneklerle birlikte daha etkin yürütülüyor. İcra edilen operasyonlar; teröristlerin, kış üslenmesini engelleme ve ana barınma alanlarına girerek, yurt içinde terörün kamuoyunun gündeminden çıkarılması kapsamında sürdürülüyor” ifadelerini kullandı.