İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı, düzenlenen operasyona dair açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı, düzenlenen operasyonda 1’i Gri kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı:”Eren Abluka Operasyonları kapsamında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında icra edilen, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları timlerinin katıldığı J-İHA destekli operasyonda; bugün çıkan silahlı çatışmada, 1’i Gri kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.”