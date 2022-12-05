İçişleri Bakanlığı’ndan terörle mücadele mesajı

İçişleri Bakanlığı'ndan terörle mücadele ile ilgili açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, terörle mücadeleye değindi ve 103 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, “Kasımda tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 78’i PKK/KCK, 24’ü DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubu 103 terörist etkisiz hale getirildi” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasım ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 11’i büyük, 50’si orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 868 kırsal operasyon yapıldığını duyurdu.

Ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik toplam 1205 operasyon yapıldığının bilgisini paylaştı.

Öte yandan kasımda tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 78’i PKK/KCK, 24’ü DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubu 103 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

17 terör eylemi engellendi

Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde, 136 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirildiğini ifade ederek, 148 silah (119’u ağır ve uzun namlulu), 44 adet mayın/eyp, 122 adet el bombası, 375 kg patlayıcı madde, 32 bin 996 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Çataklı, kasım ayı içerisinde toplam 17 terör eyleminin engellendiği bilgisini verdi.

Uyuşturucu operasyonlarında 1970 kişi tutuklandı

Çataklı’nın yaptığı açıklamaya göre, kasım ayında gerçekleştirilen 23 bin 96 uyuşturucu operasyonunda 29 bin 100 kişi gözaltına alındı, 1970 kişi adli makamlar tarafından tutuklandı.

Ayrıca, uyuma uygulaması hedef sayı 1 milyon, halihazırda indirme sayımız 558 bin 777, gelen ihbar sayısı 48 bin 838 oldu.

Kasım ayında gerçekleştirilen 2 bin 464 kaçakçılık operasyonunda 3 bin 619 kişi gözaltına alındı, 70 kişi adli makamlar tarafından tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda, 484 bin 352 paket kaçak sigara, 512 bin 222 litre kaçak akaryakıt, 342 bin 237 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Kasım ayında 22 bin 631 düzensiz göçmen yakalandı

2022 yılı kasım ayında, 3 bin 666’sı denizlerde olmak üzere toplam 22 bin 631 düzensiz göçmen yakalandı.

2022 yılında mükerrerlikten arındırılmış 219 bin 455 düzensiz göçmen yakalandı.

953 organizatör yakalandı, bu yıl yakalanan toplam organizatör sayısı 8 bin 210 oldu.

Sınırda engelleme sayısı kasım 15 bin 872, 2022 yılı toplamında ise 260 bin 139 oldu. Ayrıca Kasım’da 11 bin 606 düzensiz göçmen sınırdışı edilmiş olup 2022 yılı toplamında sınırdışı edilen düzensiz göçmen sayısı 109 bin 816’ya ulaştı.